Cena chic per il rinnovo di Lautaro con l’Inter, al ristorante Agustina indignata per…

Giornata emozionante per il Toro, che ieri ha rinnovato con il club nerazzurro. Insieme a lui era presente anche la sua bellissima famiglia.

Giornata ricca di emozioni, ieri, per Lautaro Martinez. Accompagnato dalla sua famiglia, l'attaccante argentino ha messo la firma sul rinnovo con il club nerazzurro fino al 2026. Foto di rito con Agustina Gandolfo e la piccola Nina e in serata una cena in uno dei ristoranti più esclusivi di Milano, insieme alla fidanzata. Proprio in occasione della cena Agustina ha notato un dettaglio curioso, che l'ha indignata: "Lo sapevate che in Italia in diversi ristoranti non mettono i prezzi sul menu che danno alle donne? E se volessi pagare io? Sono indignata. La cosa peggiore che molti italiani giustificano questo fatto dicendo che succede solo nei ristoranti di un certo livello. E quindi le donne non possono pagare se si tratta di una cena più costosa?".