22 maggio 2010, il ricordo di Zanetti con una immagine emblematica

Il 22 maggio del 2010 l'Inter batteva il Bayern Monaco e conquistava la terza Champions della sua storia. Il ricordo di Zanetti

Il 22 maggio per l'Inter e i suoi tifosi nn è una data come tutte le altre. Undici anni fa Mourinho e i suoi ragazzi compivano una impresa storica: il Triplete. Una stagione memorabile per il club nerazzurro culminata con la vittoria della Champions proprio il 22 maggio del 2010.