Un inizio di stagione complicato per il Milan con la posizione di Paulo Fonseca già in bilico e domenica c'è il derby

È iniziata con una sconfitta la Champions League del Milan . A San Siro i rossoneri, nonostante il vantaggio iniziale firmato da Pulisic, sono stati travolti dal Liverpool per 3-1. Un inizio di stagione complicato per il Milan con la posizione di Paulo Fonseca già in bilico e domenica c'è il derby.

In caso di sconfitta potrebbe profilarsi un clamoroso ribaltamento in panchina secondo Maurizio Pistocchi: "Dopo la netta sconfitta con il Liverpool, 1:3 con tanti errori in fase difensiva, il futuro di Fonseca è appeso al derby con l’Inter : dovesse arrivare un’altra sconfitta, il destino del tecnico sarebbe segnato. La dirigenza rossonera è da tempo in contatto con Max Allegri, che viene considerato l’uomo giusto per mettere a posto la fase difensiva. Il tecnico ha già dato il suo assenso ad un clamoroso ritorno sulla panchina milanista".