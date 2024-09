Verso il derby Inter-Milan, Maignan esce per infortunio contro il Liverpool

Paulo Fonseca potrebbe perdere Mike Maignan in vista del derby in programma domenica sera

Nel corso del primo tempo il portiere ha accusato un problema muscolare, ma è rimasto in campo fino al 48' della ripresa. Dopo l'ennesimo errore in uscita del Milan, Gakpo serve Diogo Jota a cui si oppone molto bene Maignan, che salva la porta rossonera.