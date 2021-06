Colombo (CorSera): “Conte come Donnarumma: sono entrambi prigionieri di…”

La giornalista del noto quotidiano ha paragonato le scelte dell'ex allenatore dell'Inter e dell'ormai ex portiere del Milan.

Antonio Conte come… Gigio Donnarumma. È il pensiero di Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, che su Twitter ha espresso la sua opinione sui due addii a Inter e Milan di queste ultime settimane: “Conte, come Donnarumma, a ora prigioniero di richieste troppo esose. Poi troveranno squadra ma intanto Ancelotti sta per tornare al Real. Hala Madrid”, si legge. Esagerate le richieste di entrambi: Conte per restare all’Inter, Donnarumma per rinnovare con il Milan. Due addii maturati in modo simile, uno sponda nerazzurra e uno sponda rossonera.