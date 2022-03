PSG, contestati Messi e Neymar: Suarez corre in loro difesa

Dopo l'eliminazione dalla CL contro il Real, al Parco dei Principi contestata la squadra di Pochettino con boati di fischi

Hanno vinto tre a zero contro il Bordeaux, ma dopo l'eliminazione in Champions contro il Real, i tifosi del PSG, ancora arrabbiatissimi, hanno fischiato la squadra di Pochettino. Tra i più bersagliati di giornata ci sono Messi e Neymar, fischiati alla lettura delle formazioni e tutte le volte che toccavano palla. L'unico risparmiato dalla contestazione è stato Mbappé che ha segnato il primo gol tra gli applausi. Quando invece ha segnato il brasiliano ha esultato tra i fischi. Immagini che hanno fatto il giro del mondo e hanno attirato l'attenzione di uno degli ex compagni di Neymar e Messi, ai tempi del Barcellona, Suarez. L'uruguaiano ha scritto: "Come sempre il calcio non ha memoria. Sempre con voi, vi voglio bene", sui Instagram.