Cucchi: “L’Inter ha dimostrato di essere superiore alla Lazio. Vittoria importantissima”

L'Inter inaugura il suo 2022 con una importante vittoria contro la Lazio. Su Twitter, Riccardo Cucchi commenta così la gara di San Siro: "L'Inter ha saputo dimostrare sul campo di essere superiore alla Lazio. I biancocelesti hanno messo impegno e corsa. Non sempre con il necessario ordine tattico. Immobile a quota 15. In pochi hanno questa continuità. Vittoria importantissima per l'Inter".