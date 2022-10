Dalmat: “Inter squadra di carattere. Felice per Onana. Contro il Barcellona…”

Attraverso un video postato sul suo account su Instagram, Stephane Dalmat ha commentato la vittoria dell'Inter a Sassuolo. "Dopo una gara difficile di Champions, non è facile fare risultato in campionato. Ci sono riusciti e quindi vuol dire che questa squadra ha molto carattere e ha ritrovato la fiducia. Contento per Dzeko che ha fatto due gol e per Onana che ha giocato. Partita non bellissima, ma ha dimostrato che la gara col Barcellona ha dato fiducia e forza".