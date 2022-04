SOCIAL/ D’Ambrosio: “Correndo verso Inter-Verona”. Bastoni lo prende in giro…

Il messaggio del difensore nerazzurro 'disturbato' dal commento scherzoso del suo compagno di squadra

Con il più che probabile rientro di Stefan De Vrij dal primo minuto, Danilo D'Ambrosio dovrebbe tornare ad accomodarsi in panchina nel prossimo turno di campionato. Il difensore dell'Inter si allena però come sempre al massimo, pronto ad aiutare Simone Inzaghi e la squadra in caso di bisogno. "Running towards Inter-Verona", ha scritto su Instagram.