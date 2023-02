Darmian rinnova, Bastoni lo sfotte: “Ti avrei dato 100 mln alla firma solo per…”

Nel giorno della firma sul contratto con l'Inter, il compagno prende in giro Matteo e fa incetta di like

È stato il giorno di Darmian nella settimana di Darmian. Perché il giocatore dell'Inter ha firmato il rinnovo fino al 2024 nella settimana in cui ha regalato al club nerazzurro la qualificazione nella semifinale di Coppa Italia (contro la Juventus). Sui social, Matteo ha condiviso la foto della firma ad Appiano Gentile e ha scritto 'To be continued'. Gli sono arrivati tanti complimenti da parte dei tifosi ma anche da parte dei suoi compagni. Poi è arrivato il commento strappa risate di Bastoni.