Stefan De Vrij festeggia su Instagram il successo in allenamento. Nel giorno della ripresa degli allenamenti in vista della sfida contro il Crotone, in programma domenica alle 12:30, il difensore olandese ha pubblicato una foto dopo la vittoria nella partitella.

Nello scatto con l’olandese i compagni di squadra nella sfida in famiglia di oggi: Filip Stankovic, Achraf Hakimi, Arturo Vidal, Andrea Ranocchia e Radja Nainggolan.