Del Piero si congratula con Conte e Vidal: “Complimenti Inter”

L'ex attaccante di Juventus e Nazionale Italiana si è complimentato con l'Inter di Conte e Vidal con una Story sul suo profilo Instagram

"Complimenti Inter". Alessandro Del Piero, ex calciatore e ora opinionista, si è congratulato con i nerazzurri per la vittoria del diciannovesimo scudetto della storia. Menzione speciale per due ex compagni di squadra (e allenatore) ai tempi della Juventus, Antonio Conte e Arturo Vidal.