Della Valle risponde ad un tifoso: “Totti su Dybala inquietante? Che faccia capire che…”

Francesco Totti ha recentemente parlato di Paulo Dybala in ottica Roma. Le sue affermazioni, un po' enigmatiche, hanno lasciato intendere come tra la società giallorossa e il giocatore vicino all'Inter non ci sia mai stata una vera e propria trattativa. A questo proposito Fabiana Della Valle, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha risposto ad un tifoso che definiva "inquietante" quanto dichiarato da Totti: "Inquietante cosa? Che Totti faccia capire che la Roma non ha mai fatto una vera offerta per Dybala (peraltro come molti giornali hanno sempre sostenuto?"