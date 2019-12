De Vrij, cartolina da Petra. Arriva il commento di Mertens e i tifosi si scatenano

Nei suoi giorni di vacanza Stephan de Vrij ha visitato Petra, in Giordania. Il difensore dell’Inter ha postato su Instagram le foto del suo passaggio nel sito archeologico e sono arrivati tanti commenti da parte dei tifosi. “Un muro che va a vedere altri muri”, “Pietra su pietra”, hanno commentato scherzando sulle sue capacità in difesa. E poi è arrivato anche il commento di Dries Mertens: “Blogger”, ha semplicemente scritto. Ma tra i tifosi è bastato questo a rispondere con “mi comprerò la tua maglia quando arriverai all’Inter” e “quando stai arrivando all’Inter”, “Dai Ciro vieni all’Inter, facci sognare”. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Napoli ed è stato accostato al mercato nerazzurro.