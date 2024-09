Sui social l'esterno nerazzurro esulta per la vittoria sul campo dell'Udinese

Serviva una vittoria dopo la caduta nel derby, vittoria che è arrivata su un campo difficile. L'Inter esce da Udine con tre punti e la certezza che quella vista contro il Milan è solo uno sbiadito ricordo. Adesso è il momento di rialzarsi come afferma Federico Dimarco su Instagram.

"Chi ama l’Inter lo sa, c’è solo un modo per ripartire. Vincere e rialzarsi! Dare tutto e anche di più per questa maglia. Ciao grandi", ha scritto in un post l'esterno nerazzurro. Ora tutti a San Siro, martedì è notte di Champions, a Milano arriva la Stella Rossa.