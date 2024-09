Inter, Inzaghi: “Settimana strepitosa, vittoria non scontata. In tv non si è visto…”

Triplice fischio a Udine. L'Inter torna alla vittoria, scrollandosi di dosso la delusione per la sconfitta nel derby di domenica scorsa. Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato quanto accaduto nei 90' di oggi. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "La notizia migliore è la prestazione della squadra, ma non avevo nessun dubbio. I ragazzi si sono presentati benissimo da martedì, hanno fatto quattro giorni strepitosi. Trovavamo una squadra in salute, imbattuta finora in casa. Siamo stati bravissimi, l'unica pecca è non averla chiusa e aver dovuto fare gli ultimi minuti con la gara aperta. Abbiamo comunque sempre avuto in mano la partita, per cui sono soddisfatto".