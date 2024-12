Tra i migliori nel suo ruolo, non solo in Italia, il giocatore ha dedicato il premio vinto a tutti coloro i quali gli sono stati accanto in questo percorso. «Questo premio è per tutta la famiglia dell’Inter. Grazie a tutta la società, ai miei compagni, al mister, allo staff, a tutti coloro che lavorano nel club in sede, ad Appiano, a Interello, a San Siro. Siete stati tutti fondamentali. E poi grazie a voi tifosi che siete la scintilla di una passione immensa. Ciao grandi», ha scritto nel suo post su Instagram. Tanti i commenti di altri giocatori come Candreva che gli ha scritto: "Sei troppo forte" o Federico Bonazzoli che ha commentato con un "troppo troppo forte". Hanno giocato insieme tra le fila dei giovani nerazzurri.