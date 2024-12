Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Aleksander Stankovic in prestito al Lucerna ha parlato del suo sogno di tornare a giocare nell'Inter:

“Ero in vacanza, non avevo ancora offerte concrete dall’Italia. Quando si è presentata l’opportunità ho chiamato subito Dimarco, che ha giocato a Sion, e gli ho chiesto un consiglio. Mi ha detto di accettare. Dopo tre giorni ero in Svizzera”.