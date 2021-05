Eder attacca Suning: “Spero che i soldi arrivino anche per noi. E spero che all’Inter…”

Il duro attacco via social dell'ex attaccante nerazzurro

Ancora una volta Eder si scaglia contro Suning. Commentando la notizia sul finanziamento di Oaktree, l'ex attaccante nerazzurro ha attaccato il gruppo cinese: "Spero che i soldi arrivino anche per noi del Jiangsu Suning FC. E spero che all’Inter non succeda come a noi (visto che la proprietà dei club è la stessa) che dopo aver vinto il campionato cinese a dicembre, il club non ci ha pagato (8 mensilità intere e le tasse su quelle precedenti )", è il primo tweet del giocatore.