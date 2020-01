Eriksen, messaggio per i follower nerazzurri: “Felice di iniziare questa avventura con voi”

“Sono felice ed entusiasta di cominciare questa nuova avventura con tutti voi”. Il messaggio è di Christian Eriksen e viene dal suo profilo Instagram. Sono stati due giorni intensi per il giocatore che ieri mattina è arrivato a Linate e poi si è sottoposto alle visite mediche. Nel pomeriggio, dopo aver pranzato e riposato in un noto hotel del centro, è partito alla volta della Scala di Milano. Là sono state scattate le foto che poi sono servite per l’annuncio ufficiale del passaggio dell’attaccante dal Tottenham all’Inter.

Questa mattina è stato in sede per la firma e poi è arrivato ad Appiano Gentile per conoscere Conte e i suoi compagni: si è allenato con loro e tecnicamente potrebbe essere già a disposizione per la partita contro la Fiorentina. Chissà che all’allenatore non venga in mente di portarlo almeno in panchina.

Sui social Christian ha anche parlato di un nuovo capitolo. Vestiva il 23 e per il nerazzurro ha scelto il 24: "un nuovo capitolo" per lui e anche per l'Inter.