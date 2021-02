Social / Spezia-Milan, Erlic e Provedel esultano citando…Demiral!

I due calciatori dello Spezia non nascondono la loro gioia sui social dopo lo storico successo sul Milan di ieri sera

Impresa storica dello Spezia, che ieri sera ha battuto 2-0 il Milan capolista scrivendo una delle pagine più belle della propria storia. Gioia incontenibile dei giocatori liguri che, dopo aver festeggiato in campo, si sono scatenati anche sui social: Ivan Provedel e Martin Erlic, portiere e difensore spezzini, si sono resi protagnoisti di un simpatico siparietto su Instagram, scambiandosi battute citando il modo di parlare diventato ormai virale di Merih Demiral, difensore della Juventus. Così Provedel: "Tutti top, tu top of the tops". Immediata la replica del centrale croato: "Tutti top, tu preso freddo!".