Sara Errani, insulti via social dai tifosi dell’Inter: la tennista pubblica e risponde

L'intervista rilasciata diversi anni fa, nella quale la tennista italiana confessava di detestare l'Inter, è ancora impressa nella mente dei tifosi nerazzurri. La Errani ha condiviso alcuni messaggi, rispondendo ai tifosi...

Sara Errani e i tifosi dell'Inter hanno da tempo un rapporto complicato. Complici alcune antiche dichiarazioni della tennista, che aveva confessato antipatie e simpatie calcistiche: "Juve e Milan mi sono sempre state simpatiche, ma non ho mai tifato per una squadra in particolare. Detesto l’Inter, questa è una mia certezza”. Un'intervista che risale al 2012 e che i sostenitori nerazzurri non le hanno mai perdonato.