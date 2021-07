Esposito al Basilea, l’attaccante: “Pronto per questa nuova avventura”

Il giovane attaccante è stato ceduto dall'Inter in prestito al Basilea

Nuova avventura per Sebastiano Esposito . Dopo Spal e Venezia, il giovane attaccante vestirà la maglia del Basilea la prossima stagione. L'Inter lo ha ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione.

Esposito non vede l'ora di iniziare la nuova stagione con un club che potrà regalargli una certa visibilità anche in campo internazionale. "Pronto per una nuova avventura".