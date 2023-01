Esposito: “Felice di essere tornato in Italia. Non vedo l’ora di scendere in campo”

Con un post su Instagram, il giocatore ha espresso tutta la sua felicità per il ritorno in Italia

Sebastiano Esposito è tornato in Italia. Dopo aver lasciato l'Anderlecht, il giovane attaccante di proprietà dell'Inter giocherà in Serie B con la maglia del Bari. Con un post su Instagram, il giocatore ha espresso tutta la sua felicità: "Sono molto felice di essere tornato in Italia e orgoglioso di arrivare in una piazza prestigiosa e calorosa come quella di Bari. Ringrazio il direttore sportivo Polito, e la società, per la fiducia".