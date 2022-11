Gol ed esultanza di Lautaro Martinez, la reazione della fidanzata Agustina sugli spalti

Di Lautaro Martinez in settimana si era parlato anche per questioni extra campo. Il Toro aveva festeggiato il compleanno della fidanzata Agustina Gandolfo, partecipando ad alcuni brindisi. Se da una parte alcuni giornali avevano ipotizzato una multa, versante Inter non c'è mai stato nessun problema. Il giocatore si è preso un'ulteriore rivincita - rispetto alle critiche - ieri contro il Bologna.