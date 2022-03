Eto’o nella Inter Hall of Fame: “Incredibile onore. Orgoglioso di essere interista”

L'ex giocatore è il quarto attaccante a fare l'ingresso nella Hall of Fame del Club

Samuel Eto'o entra nella Inter Hall of Fame. L'ex giocatore è il quarto attaccante a fare l'ingresso nella Hall of Fame del Club e conclude così il quartetto di leggende dell'edizione 2021 Su Twitter Eto'o ha voluto ringraziare il club nerazzurro: "Grazie per l'incredibile onore di avermi inserito nella Hall Of Fame dell'Inter 2021. Sono in ottima compagnia con Materazzi, Pagliuca e Sneijder. Orgoglioso di essere nerazzurro".