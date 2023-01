Ex Inter, lady Candreva confessa la crisi: “Bloccato sul telefono, cancellate le nostre foto”

La scelta della Salernitana, lo sfogo di Allegra

È la stessa Allegra a raccontare il momento difficile. Bisogna risalire all'estate, quando Antonio Candreva le comunica la decisione di andare a giocare a Salerno. "Come mai per un certo periodo ho cancellato tutte le foto insieme ad Antonio? Perché ero arrabbiata... è successo ad agosto, io ero in Sardegna con i bambini. Antonio mi ha chiamata e mi ha detto: "Sto partendo per Salerno". Nulla contro la città anzi mi piace molto e sono felice che lui giochi lì, ma in quel momento ho solo pensato alla famiglia, alla distanza, al fatto che sarebbe stato difficile vederci, pensavo solo ai nostri figli. Mio marito quando prende una decisione è irremovibile, sul suo lavoro poi... Ma comunque di solito nelle decisioni così importanti ci riuniamo e le affrontiamo insieme. Questa volta no. Mi ha spezzato il cuore, ho iniziato a piangere, a tremare, mi sono sentita tradita. Abbandonata e sola. Come se quella scelta improvvisa significasse aver preferito il suo lavoro a noi. Per motivi personali lui sa che io devo stare a Milano. Eravamo distanti, lui era con della gente. Avrei voluto che mi guardasse negli occhi, che ne parlasse, avrei voluto del tempo per metabolizzare meglio questa sua scelta, avrei voluto raccontarla bene ai bambini", confessa Allegra in quello che sembra un vero e proprio sfogo. "Ho avuto una reazione istintiva sicuramente sbagliata. Ho cancellato tutte le foto, sti social maledetti, l'ho bloccato su whatsapp, non rispondevo più al telefono. Un periodo di m....a. Mettevo solo foto con i miei bimbi e cuori spezzati. Una bambina, praticamente. Ma stavo malissimo. Vi posso giurare su tutto quello che ho di più caro che non c'è mai stata una discussione tra me e mio marito legata ad una terza persona. Mai!!! Lo direi senza problemi", ha concluso la moglie di Antonio Candreva.