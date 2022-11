Ex Inter / Ronaldo il Fenomeno difende Neymar: “Tutta invidia”

Ronaldo il Fenomeno scende in campo per difendere Neymar. Dopo gli attacchi ricevuto da O'Ney, l'ex campione dell'Inter ha pubblicato un lungo messaggio sui social:

"Sono certo che la maggior parte dei brasiliani ti ama. Il tuo talento ti ha portato lontano, ma per essere arrivato dove sei giunto, sei stato colpito dall’invidia e dalla malvagità. Che mondo è questo? In contrasto a questa violenza con potere distruttivo, oggi ti dico: torna più forte! Non ti dimenticare nemmeno per un momento del cammino che hai percorso e che ha fatto di te un idolo del calcio mondiale. Il Brasile ti ama".