Faraoni-Handa, Abisso fischia il fallo. Viviano: “Qualcuno aveva dubbi? C’è poco da…”

Ha sollevato qualche polemica la decisione di Abisso di annullare il gol del Verona. Al minuto 82 l'arbitro vede una carica di Faraoni su Handanovic in uscita e fischia fallo a favore dei nerazzurri. Emiliano Viviano è d'accordo con la decisione dell'arbitro: "Ma perché qualcuno ha dubbi? C’è poco da spiegare le braccia e le mani del portiere nn si toccano e come uno sgambetto per un calciatore! Faraoni non lo fa apposta ma handanovic guarda la palla e se gli togli un braccio e normale non la prenda".