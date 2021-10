Gol di Felipe Anderson, Paula Zanetti punge sui social con una foto: “Quando…”

La moglie dell'ex capitano nerazzurro graffiante sui social in merito al contestato secondo gol della Lazio

La prima sconfitta in campionato dell’Inter finisce con una rissa. I nerazzurri che giocano bene per un'ora, poi il gol di immobile su rigore e quello contestato di Felipe Anderson con Dimarco a terra che fa scattare i nervi alla squadra di Inzaghi. L'azione del brasiliano ha mandato su tutte le furie i giocatori nerazzurri che da lì in poi hanno staccato la spina sopraffatti dal nervosismo.