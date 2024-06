La notizia ha scosso il mondo Inter: il Bayern Monaco vuole Hakan Calhanoglu . A oggi non è ancora arrivata nessuna offerta da parte del club tedesco ai nerazzurri, ma potrebbe solo essere questione di tempo.

Intanto Marco Ferdico, capo ultrà della Curva Nord, ha espresso il suo giudizio su una possibile partenza del centrocampista turco: "Vicenda Calhanoglu molto semplice: lui ha 30 anni, a Milano sta bene. Rimane volentieri (rinnoverebbe anche per 1 anno). Ora la palla passa alla società: se arriva un'offerta da 60/70 milioni per un trentenne vedremo la nuova proprietà come si comporterebbe".