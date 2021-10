Tributo dell’Olimpico a Inzaghi, Paola Ferrari: “Succede ai Campioni, non ai mercenari”

La giornalista sportiva della Rai ha sottolineato le qualità di Inzaghi, che all'Olimpico è stato applaudito

Simone Inzaghi è tornato in quella che è stata la sua città per moltissimi anni. L'accoglienza dei tifosi della Lazio è stata estremamente calorosa e affettuosa: per l'ex tecnico striscioni, cori e uno stadio intero in piedi ad applaudire. Paola Ferrari ha commentato questo momento sul suo profilo Instagram: "Striscioni e abbracci per il ritorno di Simone Inzaghi all’Olimpico. I campioni veri anche quando se ne vanno lasciano amore e un fiume di gratitudine e ricordi. I Campioni non i mercenari".