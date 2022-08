Quale futuro per Mauro Icardi? LAM divulga l’audio in cui Wanda conferma il divorzio

Momento complicato per l'ex giocatore dell'Inter: fuori dal progetto del Psg e in crisi con Wanda

Mauro Icardi sta attraversando un momento complicato sia per quanto riguarda la sua carriera che per quanto concerne la relazione di coppia con Wanda Nara. La moglie e imprenditrice si trova attualmente in Argentina, dove le voci di una presunta crisi tra i due circolano con sempre maggiore insistenza da giorni, ormai. Interrogata dai giornalisti Wanda è apparsa molto a disagio e nervosa. Ieri sera il programma argentino LAM è venuto in possesso di un audio che Wanda avrebbe mandato ad una sua ex dipendente, nel quale la modella conferma di aver chiesto il divorzio (LEGGI QUI).