Il post social del centrocampista nerazzurro alla vigilia del debutto nella nuova stagione

Domani l'Inter torna in campo. Inizia il nuovo campionato, con uno scudetto da difendere. Non sarà facile, ma gli uomini di Inzaghi ce la metteranno tutta. Sono pronti, come sostiene anche Roberto Gagliardini nel suo ultimo post social.