Genoa, debutto ok in Coppa Italia prima dell’Inter. Vanheuden: “Prima partita, prima vittoria”

Il post su Instagram del difensore belga di proprietà dell'Inter dopo l'esordio stagionale, a pochi giorni dalla sfida con i nerazzurri

Prove generali superate per il Genoa di Davide Ballardini. La formazione rossoblù ha superato il Perugia in rimonta nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Prima gara ufficiale della stagione 2021/2022 per il 'Grifone', che debutterà in Serie A sabato alle 18:30 contro l'Inter a San Siro.