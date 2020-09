Due cessioni importanti concluse oggi dall’Inter: Diego Godin e Antonio Candreva salutano i nerazzurri e si accasano rispettivamente al Cagliari e alla Sampdoria. Romelu Lukaku, tramite due storie su Instagram, ha voluto salutare i suoi due ex compagni: “Frate grazie per tutto quello che hai fatto per me: sei un grande, in bocca al lupo”, ha scritto all’esterno. “Sei un grande! Buona fortuna per tutto Diego”, il messaggio per l’uruguaiano.