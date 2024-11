Il Galatasaray ha battuto il Tottenham in Europa League, ma Mauro Icardi all'85esimo è stato costretto a lasciare il campo in barella per un problema al ginocchio. Questa mattina la risonanza magnetica effettuata ha rilevato la rottura del crociato del ginocchio destro.

Il calciatore, su Instagram, ha scritto un post: «Buongiorno, dopo gli esami fatti questa mattina è stata confermata la notizia peggiore. Rottura dei legamenti crociati e del menisco. È ora di stare fuori per qualche mese, sorridendo, lavorando sodo per tornare al meglio. Auguro una stagione piena di successi ai miei compagni e a tutta la famiglia Galatasaray. Grazie a tutti coloro che si sono preoccupati e mi sono vicini in questo momento. Un bacio a tutti, tornerò presto» ha scritto l'ex attaccante dell'Inter mostrandosi positivo dopo quanto gli è successo e dopo un momento comunque delicato per lui anche dal punto di vista personale.