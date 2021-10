Mauro Icardi preso di mira per una frase a Wanda: i fan lo sfottono, lei sta al gioco

L'attaccante del Psg è stato preso di mira per un'affermazione sul suo abbigliamento. Wanda ha risposto in merito ad una sua follower.

Mauro Icardi, nella lettera scritta per riconquistare Wanda Nara, aveva parlato anche della sua modestia nel vestire. L'ex giocatore dell'Inter aveva citato come marchi che indossa prevalentemente H&M e Amazon, per sottolineare come lui non sia attaccato alle cose materiali. Questa frase gli si sta ritorcendo contro. Il giocatore è infatti spesso stato protagonista con brand esclusivi di moda, come Dolce & Gabbana e lo stilista Philippe Plein. In occasione della festa di compleanno della piccola Isabella una follower ha voluto informarsi se l'outfit di Icardi fosse effettivamente firmato H&M. Wanda è stata al gioco e ha risposto con un complice e vago: "Mmmm, non so. Io Balenciaga".