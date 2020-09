Mauro Icardi, parla la figlia più piccola: “Solo mio padre ha il coronavirus, contagiato da…”

Wanda Nara condivide spesso sui social momenti familiari nei quali sono protagonisti i figli. Durante un tutorial di trucco realizzato dalla figlia più piccola, Isabella, c’è stato un riferimento anche alla condizione di Mauro Icardi, risultato positivo al Covid-19. Nel bel mezzo del video Isabella ha infatti affrontato il tema: “Mio padre ha il coronavirus. Io non ce l’ho, mia mamma non ce l’ha, nessuno ce l’ha… solo mio padre perché un giocatore lo ha contagiato”.

La piccola, che ha solo 3 anni, ha poi parlato dell’importanza di stare in casa e di uscire con la mascherina per non rischiare il contagio. Maxi Lopez aveva recentemente accusato Wanda Nara di aver permesso che due dei suoi figli venissero contagiati dal virus. Wanda, che non ha mai risposto alle sue insinuazioni, ha lasciato la parola alla piccola Isabella.