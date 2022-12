Infortunio clamoroso per Neuer: “Frattura alla gamba sugli sci”. Stagione finita

Il portiere della Germania e del Bayern Monaco era in vacanza con la sua famiglia in questi giorni in attesa della ripresa degli allenamenti

Brutto episodio per Manuel Neuer. Il portiere del Bayern Monaco, in vacanza in questi giorni dopo l'eliminazione dal Mondiale con la Germania, non è riuscito nell'intento di ritrovare le energie fisiche e mentali per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.