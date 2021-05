Inter, Barella: “Per Noi, per Voi, per Tutti, il Biscione è di nuovo campione”

Il post su Instagram del centrocampista nerazzurro che celebra la vittoria dello scudetto

In questa stagione Barella si è consacrato come uno dei centrocampisti migliori in circolazione, fondamentale per la conquista dello scudetto. Su Instagram il giocatore celebra così la vittoria del campionato: "Per Noi, per Voi, per Tutti. Il Biscione è di nuovo campione", ha scritto il centrocampista.