Inter-Cagliari, sorriso a metà per Vicario: “Orgoglioso per debutto. Peccato per il risultato”

Il commento del portiere del Cagliari, Vicario, dopo l'esordio in Serie A nel successo dell'Inter di Conte per 1-0 firmato Darmian

Guglielmo Vicario, portiere del Cagliari, ha commentato sul suo profilo Instagram il debutto assoluto in Serie A di ieri a San Siro: "Una grande emozione personale, una giornata che mi rimarrà sempre impressa dentro. Sono orgoglioso di aver debuttato in massima serie con questa gloriosa maglia. Ringrazio i miei genitori, la mia famiglia e gli amici veri per avermi sempre supportato. Peccato per il risultato ma lo spirito è quello giusto per affrontare alla morte le prossime 8 partite".