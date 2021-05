Inter campione, Nainggolan: “È meritato ragazzi. Sono molto felice per voi”

Arrivano i complimenti del centrocampista ai suoi ex compagni di squadra

In questo periodo Radja Nainggolanè impegnato nella difficile missione di riuscire a raggiungere la salvezza col Cagliari. Ma il centrocampista belga ha trovato anche il tempo per fare i complimenti ai suoi ex compagni dell'Inter per la conquista dello scudetto. "È meritato ragazzi. Congratulazioni per lo scudetto. Sono molto felice per tutti voi", ha scritto Nainggolan su Instagram.