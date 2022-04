Inter, Capuano: “Ecco cosa sta facendo la differenza nel cambio passo dei nerazzurri”

Su Twitter il giornalista commenta la vittoria dell'Inter contro la Roma

Con una grande prova di forza, l'Inter supera anche lo scoglio della Roma. A San Siro la squadra di Inzaghi si impone per 3-1 contro i giallorossi. Su Twitter Giovanni Capuano commenta così la prova della squadra nerazzurra: "La differenza nel cambio passo dell'Inter la stanno facendo i centrocampisti che per qualche settimana avevano rifiatato (o erano stati fuori come Brozovic). La Roma era in un ottimo momento, non perdeva da 12 giornate, ma non è quasi stata in partita".