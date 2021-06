Inter, dalla Coppa Italia allo Scudetto: la ’10 years challenge’ di Ranocchia

I due scatti che ritraggono il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia: nel 2011 la Coppa Italia e nel 2021 lo Scudetto in nerazzurro

Una '10 years challenge' all'insegna dei trofei per il difensore umbro, che nell'ultimo decennio non ha vestito la maglia nerazzurra solamente in occasione delle parentesi alla Sampdoria (2016) e in Inghilterra all'Hull City (2017).