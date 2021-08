VIDEO / Inter, Dzeko in partenza direzione Milano: a breve visite e firma sul contratto

L'attaccante all'aeroporto di Ciampino dove sta per prendere un volo che lo porterà a Milano

La Roma ha dato il via libera e adesso non ci sono più ostacoli. A breve Edin Dzeko sarò a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Inter. Ieri il giocatore si è allenato a parte a Trigoria in attesa del via libera del club giallorosso che poi è arrivato. Proprio in questi minuti l'attaccante è in partenza per Milano. Eccolo all’aeroporto privato di Ciampino insieme alla moglie Amra ripreso dal giornalista del Corriere dello Sport, Jacopo Aliprandi.