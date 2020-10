L’Inter ringrazia i tifosi: raggiunto il traguardo dei 6 mln di follower su Instagram

L’Inter ha raggiunto quota 6 mln di follower su Instagram. In un post sullo stesso social, la società nerazzurra ha ringraziato i propri tifosi. Una foto di de Vrij – che indossa all’Inter proprio la maglia numero 6 – e i numeri in bella mostra raccontano l’evoluzione dell’ultimo anno nerazzurro sul noto network.

Nel giugno del 2019 erano cinque mln gli utenti che lo stesso canale aveva registrato, dopo un anno siamo a più 2.1 mln di follower, 184 mln di interazioni in più e un engagement rate (definisce il tasso di interazione, il tasso di coinvolgimento generato da un profilo) del 2.6%. Numeri in crescita per la società interista che nel 2017 aveva 1.5 mln di follower, nel 2018 ne aveva fatti contare 2 mln.