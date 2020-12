In attesa di tornare al gol, Lautaro Martinez può comunque festeggiare: l’attaccante argentino, in occasione del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, ha tagliato il traguardo delle 100 presenze ufficiali con la maglia dell’Inter. Un obiettivo prestigioso, per il quale ha ricevuto un riconoscimento direttamente dal club nerazzurro.