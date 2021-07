Inter, Lukaku pronto per la sua prima amichevole: “Si continua a spingere”

L'attaccante nerazzurro insegue la forma migliore ed è già a buon punto

Romelu Lukaku è tornato a correre e sudare ad Appiano Gentile in vista della prossima stagione. L'attaccante nerazzurro continua a spingere, come recita il tweet di questi minuti che accompagna una foto dell'ultimo allenamento dell'attaccante parso già in buona forma. Oggi il primo test amichevole per lui, contro il Crotone alle 18 ad Appiano Gentile.