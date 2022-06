Inter, è il giorno di Romelu Lukaku: abbracci e foto al Coni con Sebastiano Esposito

Per Romelu Lukaku e per i tifosi dell'Inter è una giornata di festa. L'attaccante ritorna a casa dopo un anno al Chelsea. Big Rom è atterrato nelle prime ore del mattino a Milano e sta svolgendo la trafila per tornare ad essere un giocatore nerazzurro. In occasione delle visite al Coni c'è stato un curioso incrocio, anticipato da Fcinter1908. Dalla folla che si accalcava intorno al Coni è emerso anche Sebastiano Esposito, anche lui lì per le visite mediche. All'interno Seba ha riabbracciato Romelu, facendo immortalare il momento. come ai vecchi tempi.